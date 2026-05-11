Dolandırıcıların cüreti "pes" dedirtti. İstanbul’da görev yapan Cumhuriyet Savcısı H.G. dijital korsanların hedefi oldu. Sabit hat üzerinden kendisini bankacı olarak tanıtan şahıslara inanan savcı, hayatının şokunu yaşadı.

"TERS İŞLEM" YALANIYLA KREDİ ÇEKTİRDİLER!

Olay, 24 Nisan günü mesai bitiminde yaşandı. Savcı H.G.’yi arayan şüpheliler, hesabından limit kullanımı olduğunu iddia ederek panik havası oluşturdu. Mobil uygulamaya giren savcı, rızası dışında 480 bin TL çekildiğini gördü. Bu durumdan yararlanan dolandırıcılar, "İşlemi iptal edeceğiz, ters işlem yapmamız lazım" diyerek savcıya 370 bin liralık kredi başvurusu yaptırdı. Bu parayı da kendi hesaplarına EFT yaptıran şebeke, toplamda 850 bin TL ile sırra kadem bastı.

BANKAYI ARAYINCA GERÇEKLE YÜZLEŞTİ

Hesabına erişim sağlayamayınca şüphelenen Savcı H.G., bankayı aradığında acı gerçeği öğrendi. Tüm paranın buharlaştığını anlayan savcı, vakit kaybetmeden meslektaşlarına haber vererek şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde emniyet güçleri anında harekete geçti.

OPERASYON İÇİN DÜĞMEYE BASILDI: 1 TUTUKLAMA

Polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu kimlikleri belirlenen Musa D. (53), Ramazan T. (32) ve Ece D. (19) kıskıvrak yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Musa D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer iki şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PARA KURTARILDI

Savcılık ve polis ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde dolandırılan 850 bin TL kurtarılarak Savcı H.G.’ye iade edildi.