Gümüşhane merkezli bilişim dolandırıcılığı suçlarından aranan ve hakkında onlarca yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, jandarmanın ısrarlı takibi sonucu İstanbul’da kıskıvrak yakalandı.

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), "Bilişim Sistemlerini Kullanarak Dolandırıcılık" suçundan tam 52 farklı dosyası ve 33 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. isimli şahsı yakalamak için düğmeye bastı. Firarinin izini süren ekipler, ilk olarak Yalova’da yoğunlaşan bir saha çalışması yürüttü.

Yalova’daki teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin izini kaybettirmek amacıyla İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesine geçtiği saptandı. İstanbul’da belirlenen adrese operasyon düzenleyen JASAT ekipleri, azılı firariyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen E.A., tutuklanarak Metris 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.