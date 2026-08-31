Kaynak: DHA

Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi’nde yaşayan kadın, doğum sancıları başlayınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Eve gelen sağlık ekibi tarafından kadının yapılan sağlık kontrolünde doğumun başladığı tespit edildi.

Ambulansta bulunan doktorun müdahalesiyle kadının doğumu evde gerçekleştirildi. Yapılan müdahale ile anne, kız bebek dünyaya getirdi. Doğumun ardından anne ve bebeği sağlık kontrollerinin yapılması için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kampüsü’ne sevk edildi. Anne ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.