Olay, Bahçelievler Şirinevler Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Türkmenistan uyruklu D.A. (30), kız arkadaşı ve dostlarıyla birlikte bir kafede doğum günü kutlaması yapıyordu. Eğlenceli başlayan gece, kafede bulunan A.M. ve arkadaşı V. ile grup arasında çıkan "kıskançlık" tartışmasıyla bir anda gerildi.

SOKAK ORTASINDA BIÇAKLI KAVGA

Kafede yatıştırılan gerginlik, tarafların dışarı çıkmasıyla yeniden alevlendi. İki grubun arkadaşlarının da dahil olmasıyla olay bir "sokak savaşına" dönüştü. Kavga sırasında gözü dönen saldırgan A.M., elindeki bıçakla D.A.'ya saldırdı. Boğazından ağır yaralanan talihsiz genç kanlar içinde yere yığılırken, olayda Mustapa M. ve karşı gruptan V. de yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan D.A., doktorların tüm çabalarına rağmen hayata tutunamadı.

SALDIRGAN MEYDANDA YAKALANDI

Olayda kendisi de yaralanan cinayet şüphelisi A.M., bir taksiye binerek kaçmaya çalıştı. Ancak Bahçelievler Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz takibi sonucu, zanlı Şirinevler Meydanı'nda yaralı halde kıskıvrak yakalandı. Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan zanlının sorgusu devam ediyor.

VAHŞET ANLARI KAMERADA

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntülerde; tarafların birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı, bıçağın devreye girmesiyle yaşanan büyük panik ve D.A.'nın yere yığıldığı o korkunç anlar yer alıyor.