Özellikle kırsal alanlarda etkili olan bereketli yağmurlar, bitki örtüsünü canlandırdı. Bahar mevsimiyle birlikte ormanlık bölgeler ve yüksek rakımlı alanlarda salep bitkileri yoğun şekilde ortaya çıkmaya başladı. Bölge sakinleri, uzun zamandır doğada bu kadar fazla salep bitkisine rastlamadıklarını dile getirdi.

Doğada dikkat çeken bir diğer gelişme ise “içi kızıl” adı verilen doğal mantarlarda yaşandı. Nem oranının yükselmesi ve hava şartlarının uygun seyretmesiyle hızlı büyüyen mantarların bazı bölgelerde 25 ila 30 santimetre uzunluğa ulaştığı gözlemlendi. Büyük boyutlarıyla dikkat çeken mantarlar, doğaseverlerin de ilgisini topladı.

Samsun’un yüksek kesimleri ile ormanlık ilçelerinde görülen bu doğal zenginlikler, hem vatandaşların hem de doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor. Bölge halkı, ortaya çıkan manzaranın adeta görsel şölen oluşturduğunu belirterek yağışların doğaya bereket kattığını ifade etti.

Uzmanlar ise doğadan toplanan mantarların bilinçsiz tüketilmesinin ciddi risk oluşturabileceğini hatırlatarak, yalnızca uzmanlar tarafından kontrol edilen mantarların yenmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.