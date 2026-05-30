Anadolu’da yüzyıllardır varlığını sürdüren, damat adayının gelin adayına olan sevgisini ve bağlılığını simgeleyen "Gelin Koçu" geleneği, bu bayramda da renkli görüntülere sahne oldu. Aileleri birbirine kaynaştırmak amacıyla yaşatılan bu gelenek, bu kez asker yolu gözleyen bir çiftin mutluluğuna vesile oldu.

Diyarbakır’da askerlik görevini yerine getiren genç, Kurban Bayramı'nda Antalya'da yaşayan nişanlısını unutmadı. Askere giden gencin ailesi, oğullarının adına aldıkları kurbanlık koçu al yazma ve süslerle donattı. Hazırlanan gelin koçu, çalgılar ve türküler eşliğinde gelin adayının evinin önüne kadar götürülerek genç kıza teslim edildi.

Vatani görevi nedeniyle nişanlısının yanında olamayan damat adayı, bu özel anlarda cep telefonuyla görüntülü arandı. Uzaktan da olsa nişanlısının yüzündeki büyük mutluluğa ve heyecana şahit olan gencin o anları, çevredeki vatandaşlar tarafından da ilgiyle izlendi. Yüzyıllardır süregelen bu köklü geleneğin modern teknolojiyle birleştiği anlar, sosyal medya platformlarında paylaşılarak yoğun beğeni topladı.