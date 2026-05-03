Diyarbakır’da kutlamalar sırasında yaşanan olay faciaya dönüştü.

Olay, Bismil ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Amed Sportif Faaliyetler’in Süper Lig’e yükselmesinin ardından ilçede kutlamalar başladı.

İddiaya göre kutlamalar sırasında nereden ateşlendiği belirlenemeyen bir tabancadan çıkan yorgun mermi, Vedat B. (32)’nin başına isabet etti. Ağır yaralanan şahıs için çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, önce Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumunun ciddiyeti nedeniyle daha sonra Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.