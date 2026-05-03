Türkiye yazarı İsa Karakaş, emekliye seyyanen zam veya refah payı verilip verilmeyeceğine yönelik Ankara kulislerinde konuşulanları paylaştı. Karakaş, ''Şimdilik ufukta ilave iyileştirme görünmüyor'' dedi.

Karakaş, konuyla ilgili olarak şunları yazdı:

''Yıllardır kemer sıkan, “sabır taşı çatlayan” emeklilerimiz için seyyanen zam veya refah payı bu temmuzda verilecek mi?

SAVAŞIN GETİRDİĞİ BELİRSİZLİKLER...

Ankara kulislerinden maalesef diyorum… Savaşın getirdiği belirsizlikler ve bütçe disiplini gerekçeleri ileri sürülmektedir. Yukarıda belirttiğimiz yasa gereği verilmesi gereken güncelleme dışında şimdilik ufukta ilave iyileştirme görünmüyor."

Lafın özü seyyanen zam veya refah payı verilme ihtimali Ankara’da şimdilik uzak bir “hayal-i muhal” olarak görünmektedir.

Ancak, karamsarlığa mahal yok. Sistemin sürdürülebilirliği ve toplumsal refahın tesisi için bu yöndeki taleplerimizi her daim taze tutacağız…''