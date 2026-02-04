Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki Erdoğan Ateş’in yaşam mücadelesi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Doğuştan yüzde 85 bedensel engelli olan Ateş, tedavi masraflarını karşılayabilmek için her gün yaklaşık 10 saat hurdacılık yapıyordu.

Ailesinin tek çalışanı olduğu belirtilen genç, 1,5 milyon TL’lik tedavi sürecinin ardından yüzde 80–90 oranında iyileşme şansı bulunduğunu ifade ederek hayata tutunmaya çalıştığını dile getirmişti. Ateş’in çalışırken çekilen görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Sedat Peker yardım elini uzattı

Ateş'in mücadelesi sosyal medyada geniş kitlelere ulaşırken, Sedat Peker Ateş'in mücadelesine karşılıksız kalmadı. Peker, Ateş'in tüm tedavi masraflarını karşılayarak ilk uçakla İstanbul’a getirtti. Ayrıca Peker, ameliyat sonrası tüm tedavi ve yaşam giderleri için de ekstra maddi destek sağladı.

'Sesimi duyup karşılıksız bırakmadı'

Ateş hastanede yayınladığı videoda, "Reisimiz Sedat Peker, uzak yerlerden sesimi duyup karşılıksız bırakmadı. Tedavi masraflarımın hepsini karşıladı, çok teşekkür ediyorum. Diyarbakır'dan ilk uçakla beni İstanbul'a getirip hastaneye yatışımı yaptılar. Şuan çok mutluyum, iyi ki varsın reisim. Hediyeni aldım rabbim gözüne yaş değdirmesin" ifadelerini kullandı.