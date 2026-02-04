Yeniçağ Gazetesi
TFF 2. Lig ekibine dev para cezası: Küme düşürmeyle karşı karşıyalar

Mali açıdan zorluklar yaşayan Yeni Mersin İdmanyurdu’nda işler yolunda gitmiyor. Son olarak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yeni Mersin İdmanyurdu'na 111 bin TL para cezası kesti. Yaşananların ardından bir kötü haber daha geldi. Yeni Mersin İdmanyurdu'nu kurallar gereğince küme düşebilir.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararlarını açıkladı. Açıklanan karara göre ise Yeni Mersin İdmanyurdu'na 111 bin TL para cezası verildi.

TFF’DEN DEV PARA CEZASI

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Yeni Mersin İdmanyurdu, Kahramanmaraş İstiklal Spor maçında güvenlik görevlisi bulundurmadığı ve kötü tezahüratlar nedeniyle toplam 111 bin TL para cezası verildi.

TFF’DEN RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

TFF tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“TURKİSH OİL YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş.’nin, 28.01.2026 tarihinde oynananTURKİSH OİL YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş.-AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 55.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TURKİSH OİL YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.”

KÜME DÜŞÜRÜLMESİ BEKLENİYOR

Öte yandan TFF’nin önümüzdeki günlerde Yeni Mersin İdmanyurdu hakkında küme düşme kararı vermesi bekleniyor.

Son olarak Gebzespor maçına çıkmayan Yeni Mersin İdmanyurdu, bu sezon ikinci kez deplasmana gitmedi.

TFF kuralları gereğince bir sezonda 2 maça çıkmayan kulüp küme düşürülüyor.

