TFF 2. Lig ekibine dev para cezası: Küme düşürmeyle karşı karşıyalar

Aynı müsabakada TURKİSH OİL YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.”