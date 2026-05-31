Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazası can aldı. Bağlar ilçesinde halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, Bağlar ilçesine bağlı Oğlaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ile halk otobüsü çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan toplam 7 kişi yaralandı.

İKİ YARALI KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan 2'si, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Diğer 5 yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazanın nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.