Kaza, sabah saatlerinde Silvan ilçesi Konak Mahallesi Diyarbakır Caddesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 63 AEE 079 plakalı saman yüklü kamyon, yol kenarında park halinde bulunan araçların üzerine devrildi.

Kazada kamyon şoförü yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

9 araç ile kamyonun hasar gördüğü kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonun park halinde araçlara çarpıp üzerlerine devrilmesi yer alıyor.