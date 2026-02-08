Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi’nde bir kapalı eczanede meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, gece saatlerinde eczanenin önüne gelerek tabancalarla iş yerine kurşun yağdırdı. Saldırıyı gerçekleştirenler daha sonra olay yerinden kaçtı.

Saldırı anı güvenlik kamerasına yansırken, iş yerinde hasar meydana geldi. Polis, saldırının ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Diyarbakır Eczacılar Odası’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan eczanenin, gece saat 01.00 sıralarında kapalı olduğu bir zamanda silahlı saldırıya uğradığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Can kaybı ya da yaralanma yaşanmamış olması en büyük tesellimiz olmakla birlikte, eczanede maddi hasar meydana gelmiştir. Eczacılarımıza ve tüm sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, mesleğimizi güvenli bir ortamda icra etme hakkımıza yöneltilmiş açık bir tehdittir.

Saldırının faillerinin en kısa sürede yakalanarak adalet önünde hesap vermesini, eczanelerimizde şiddeti önlemeye yönelik caydırıcı ve kalıcı tedbirlerin ivedilikle hayata geçirilmesini talep ediyoruz" denildi.