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Kaynak: İHA

Diyarbakır'da bir dairenin asma tavan boşluğunda mahsur kalan güvercin, duyarlı vatandaşın fark etmesiyle kurtarıldı.

Olay, merkez Kayapınar ilçesi Mastfıroş Caddesi'ndeki bir sitenin 8. katındaki dairede yaşandı. Evdeki tuvaletin asma tavan boşluğundan gelen kuş sesini fark eden duyarlı vatandaş, merdiven yardımıyla tavan kapaklarını kaldırıp güvercini yakaladı. Yakalanan güvercin daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.