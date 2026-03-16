Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı Yakacık Mahallesi'nde öğle saatlerinde iki kişi arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada tabancayla vurulan İbrahim Ava, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Yakacık Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle İbrahim Ava ile A.A. arasında başlayan tartışmanın büyümesiyle meydana geldi. Tartışmanın silahlı çatışmaya evrilmesi üzerine A.A., tabancayla ateş açtı.

İbrahim Ava ağır yaralı olarak olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan şüpheli A.A., jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.Ergani ilçesinde son dönemde yaşanan bu tür olaylar, mahalle sakinlerini tedirgin ederken, yetkililer husumet kaynaklı tartışmaların büyümeden önlenmesi için uyarılarda bulunuyor.

Olayla ilgili detaylı inceleme devam ederken, İbrahim Ava'nın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilecek.