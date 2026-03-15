Edinilen bilgilere göre, kazası henüz belirlenemeyen otomobil, yolun virajlı kesiminde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı ve şiddetli bir şekilde takla attı.

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen sürücü, herhangi bir yaralanma yaşamadan mucizevi şekilde kurtuldu. Tedbir amaçlı ambulansa alınan sürücü, hastanede kısa süreli sağlık kontrolünden sonra taburcu edildi.

Polis ekipleri, kazanın oluş nedenini belirlemek üzere olay yerinde detaylı inceleme başlattı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yol kullanıcıları, virajlı yollarda dikkatli olunması ve hız limitlerine uyulması konusunda uyarılırken, sürücünün burnu kanamadan atlattığı bu kaza, bölgede “mucize kurtuluş” olarak konuşulmaya başlandı.