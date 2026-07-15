Kaynak: İHA

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir büfede, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın meydana geldi. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine, bölgeye hızla polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye erleri, alevlere kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve tamamen söndürdü. Şans eseri herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda, söndürme işlemi sırasında içeriden gelen bir kedi sesi ekipleri harekete geçirdi. Sesin geldiği noktaya yönelen itfaiye ekipleri, dumanların arasında mahsur kalan kediyi güvenli bir şekilde dışarı çıkardı. Yoğun sıcak ve dumandan etkilenen kedinin suyla serinlemesi sağlandı.