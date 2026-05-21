Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Elazığ İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Elazığ Medikal Hospital, Eyşan Özgü Bakım Merkezi ve Dünya Diyaliz Merkezi mercek altına alındı.

Yapılan çalışmada, kuruluşların mevzuata aykırı işlemler yaptığı, kamu zararına sebebiyet verdiği ve haksız kazanç sağladığı belirlendi.

Ardından jandarma ekipleri tarafından 3 gün önce düğmeye basıldı ve düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aralarında doktor, hemşire, hastane çalışanı ve kamu personelinin de olduğu 23 şüpheli gözaltına alındı.

18 ev ve 3 iş yerinde detaylı aramalar yapılarak tüm evraklara el konuldu. Ayrıca devam eden soruşturma kapsamında Elazığ Medikal Hospital ve Özel Doğu Anadolu Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Ali Ş.'de akşam saatlerinde Kırıkkale'de ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınarak Elazığ’a getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı’nda işlemleri tamamlanan ve aralarında Ali Ş.’nin de olduğu 19 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.