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Eğlence devi Disney, bünyesinde yer alan ABC kanalına yönelik siyasi baskı uygulandığı ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiği gerekçesiyle Federal İletişim Komisyonu’na (FCC) karşı federal mahkemede dava açtı. Şirket, hükümetin düzenleyici yetkilerini yayın politikalarını şekillendirmek amacıyla bir baskı aracı olarak kullandığını savunuyor.

Söz konusu hukuki sürecin odağında, Disney'e ait sekiz ABC istasyonunun yayın lisanslarının beklenenden erken incelemeye alınması yer alıyor. Normal şartlarda 2028 yılında yenilenmesi gereken lisanslar için FCC'nin bu yıl erken başvuru talep etmesi, şirket tarafından anayasal hakların ihlali ve bir "misilleme kampanyası" olarak nitelendiriliyor.

Tüm ülke genelinde 200'den fazla ABC bağlantılı kanal bulunmasına rağmen mevcuttaki erken inceleme sürecinin yalnızca doğrudan Disney mülkiyetindeki sekiz kanalı kapsaması, şirketin iddialarını güçlendiren ana unsur olarak öne çıkıyor.

JEOPOLİTİK SÜREÇ VE SEÇİM ATMOSFERİ SİYASETİ ETKİLERKEN MEDYADA DURUŞ SERTLEŞİYOR

Disney’in Trump yönetimine karşı daha sert bir tutum takınmasında, ülkedeki değişen siyasi ve ekonomik dengelerin de etkili olduğu değerlendiriliyor. İran ile yaşanan askeri gerilimlerin kamuoyundaki yansımaları, Hürmüz Boğazı'ndaki nakliye kısıtlamalarının tetiklediği enflasyonist baskılar ve yaklaşan ara seçimler öncesi mevcut yönetime verilen desteğin gerilemesi, medya kuruluşlarının manevra alanını genişletiyor.

Son dönemde göreve gelen Disney CEO'su Josh D'Amaro, yaptığı değerlendirmelerde ABC’nin habercilik ilkelerinden taviz verilmeyeceğini vurgulayarak, yayın politikalarına dışarıdan müdahale edilmesini kabul etmeyeceklerini kesin bir dille dile getirdi.

DAVA SÜRECİNDE GEÇİCİ TEDBİR TALEBİ

Disney, Washington'daki federal mahkemeden FCC’nin söz konusu sekiz kanal üzerindeki lisans inceleme sürecini durdurması yönünde geçici tedbir kararı çıkarılmasını talep ediyor. İddialara karşı çıkan FCC kanadı ise yürütülen soruşturmanın uzun süredir devam eden rutin prosedürlerin bir parçası olduğunu ifade ederek suçlamaları reddediyor.