DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Dev Sağlık-İş sendikası üyeleriyle birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Sağlık ve sosyal hizmetler işkolunda örgütlenme mücadelesi veren sendikanın yüzde 1'lik işkolu barajını aştığını duyuran Çerkezoğlu, resmi istatistiklerin yayımlanmasının ardından toplu iş sözleşmesi yetkisi için Bakanlığa başvuracaklarını bildirdi.

"GERÇEK BİLGİLERLE İSTATİSTİKLERİN YAYIMLANMASINI BEKLİYORUZ"

Açıklamasında Çalışma Bakanlığı'nın verilerine dikkat çeken DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 8 Temmuz itibarıyla sağlık ve sosyal hizmetler işkolunda kayıtlı işçi sayısının 814 bin civarında olduğunu ve barajın 8 bin 144 olarak belirlendiğini ifade etti. Çerkezoğlu, "Sendikamız 8 bin 281 üyeyle barajı geçmiş durumdadır. İnanıyoruz ki Bakanlık titiz bir çalışmayla, yeni bir soru işaretine veya mahkeme sürecine meydan vermeden bu gerçeği resmi olarak yayımlayacaktır" dedi.

"SAYI DEĞİL, BİNLERCE AİLENİN GELECEĞİ"

Elde edilen başarının sadece bir istatistikten ibaret olmadığını vurgulayan Çerkezoğlu, sürecin zorluklarına şu sözlerle dikkat çekti:

"İki yıl önce mahkeme kararıyla üye sayımız kanıtlanmasına rağmen binlerce sağlık işçisinin iradesi yok sayılmıştı. Bu durum, işçilerin daha iyi bir toplu iş sözleşmesinden mahrum kalmasına neden oldu. Bu istatistikler yalnızca bir rakam değil; bu mücadeleye inanan sağlık işçilerinin, onların çocuklarının ve ailelerinin geleceğidir."

ÖZELDEN KAMUYA HER ALANDA MÜCADELE

Baskılara ve zorluklara rağmen sendikaya üye olan işçilere teşekkür eden Çerkezoğlu, Dev Sağlık-İş'in bundan sonraki süreçte çok daha geniş bir alanda faaliyet göstereceğinin altını çizdi. Sendikanın yetki alacağı kurumlar arasında; Kamu ve üniversite hastaneleri, özel hastaneler ve tıp merkezleri, aile sağlığı merkezleri ve ortak sağlık güvenlik birimleri, huzurevleri, çocuk bakım evleri ve sosyal hizmet kurumları bulunuyor.