Gazeteci yazar Barış Terkoğlu, Dışişleri Bakanlığı’nın Kazakistan’daki Astana Büyükelçiliği inşaatıyla ilgili dikkat çeken iddiaları gündeme taşımış ve kayıp 15 milyon doların Ankara'da krize neden olduğunu yazmıştı. Dışişleri'nden konuya ilişkin yapılan açıklamayı aktaran Terkoğlu, bakanlık ile inşaat şirketi arasındaki alacak meselesini çözmek amacıyla devreye giren isimleri de paylaştı.

Terkoğlu, yaklaşık 15 milyon dolarlık ödemenin “elden teslim edildiğine” dair belgelerde sahte imza ve usulsüzlük şüphesi bulunduğunu aktarmıştı. Dışişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin açıklama yaptığını belirten Terkoğlu, bakanlığın, Astana’daki ödemelerin elden yapıldığını kabul ettiğini yazdı.

Terkoğlu, önceki yazısındaki, “Öğrendim ki bu süreçte iktidara ve Külliye’ye yakın olduğunu söyleyen kimi avukatlar devreye girerek ‘Biz alırız’ demiş. Dışişleri’ne gidip gelenlerin komisyon talepleri havalarda uçuşmuş.” ifadeleriyle ilgili de somut bilgilere ulaştığını kaydederek, şöyle yazdı:

"Yapı İnşaat, Dışişleri’nden alacaklarını alması karşılığında eski Hazine Bakanı Lütfi Elvan’ın oğlu Ahmet Nuri Elvan ile sözleşme imzalamış. Sözleşmeye göre Elvan, 15 milyon dolarlık alacağın ödenmesi için aracılık yapacak. Ve alınan para yüzde 50-50 paylaşılacak. Şirket, AKP Kadın Kolları Yönetimindeki Hande Görkem Kabakcı’nın eşi Ahmet Kabakcı ile de sözleşme yapmış. Yapılan sözleşmede “danışmana yüzde 40 verilecek” şekilde bir anlaşma yapılmış. Eski Başbakan Binali Yıldırım ile akraba olduğu ifade edilen Senhur Nabi Yıldırım ile de şirket arasında bir gizlilik sözleşmesi imzalanmış. Ancak Yıldırım’ın istediği komisyon çok yüksek olunca komisyon sözleşmesi işi bozulmuş."