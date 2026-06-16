Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı’nın iştiraki DTV, VFS Global çatısı altında yedi ülkede ESpor Federasyonu Başkanı Alper Afşin Özdemir’in, altı ülkede ise eski AK Parti yöneticileri Salih Çağdaş ve Harun Muş’un şirketlerini yetkilendirerek kamu gücüyle büyüyen küresel bir vize aracı şirket ağı kurdu.

Kısa Dalga'dan Canan Coşkun'un haberine göre, Dışişleri Bakanı’nın doğal başkanı olduğu Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı’nın kurduğu DTV isimli vize aracılık şirketi, dünya çapında vize işleme tekeli VFS Global çatısı altında yeni bir ortaklığa gitti. Şirket, Türkiye ESpor Federasyonu Başkanı Alper Afşin Özdemir’in kurduğu Mosaic Visa şirketiyle birlikte Katar, Senegal, Angola, Türkmenistan, Endonezya, Bangladeş ve Sri Lanka’dan Türkiye’ye yapılan seyahatlerde vize aracılık hizmeti satıyor. Ortaklığın yürütüldüğü ülkelerdeki başvuru merkezlerinin girişinde iki şirketi logosu birlikte yer alıyor. Öte yandan Türkiye’nin Cakarta Büyükelçiliği, yayınlandığı bir duyuruda zorunlu seyahat sigortasının VFS Global’in vize başvuru merkezinden edinileceğini, başka firmadan yapılırsa kabul edilmeyeceğini aktardı. Zorunlu kılınan sigorta şirketi ise VFS’nin Türkiye’deki ortağı Halis Ali Çakmak’ın sigorta şirketinin acentesi.

Kısa Dalga, uluslararası vize işleme tekeli VFS Global’in Türkiye’deki faaliyetlerini “Vize imparatorluğu” başlığı altında araştırma dosyası olarak ele almış, çalışmada şirketin Türkiye’deki ortağının AKP ile ilişkilerine de odaklanılmıştı. Söz konusu yazı dizisi VFS’nin Türkiye ortağı Gateway’in talebiyle erişime engellenmişti. Erişim engeli getirildiğine ilişkin haberler ve tweet’ler de aynı kişinin talebiyle engellenmişti. Gateway’in sahibi Halis Ali Çakmak, engellettiği cevap hakkı bölümünde Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı’nın vize süreçleriyle bağlantısına dikkat çekmişti. 2024 yılında kurulan Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı’nın kurduğu DTV isimli vize aracılık hizmeti şirketinin genel müdürünün geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden AKP Giresun Milletvekili Cemal Öztürk’ün oğlu Kemal Haydar Öztürk olduğu ortaya çıkmıştı. Kemal Haydar Öztürk, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminden sonra Fethullahçı yapıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla el konularak TMSF’ye devredilen 6 bilişim şirketine kayyım olarak atanmış, daha sonra Türk Hava Yolları (THY) Özel Büro Başkanı olarak görev yapmıştı. Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu’nun 2018 yılında yapılan 4. Olağan Genel Kurulu’nda yönetime seçilen Öztürk, 2018-2022 yılları arasında Türkiye ESpor Federasyonu yönetiminde de bulunmuştu. Dışişleri eski Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Eylül 2018’de Milliyet gazetesine verdiği röportajda “Başka meslek düşünür müydünüz?” sorusuna verdiği yanıtta Kemal Haydar Öztürk’tün pozisyonuna işaret ederek “Siyasetçi olmasam THY'de onun yerinde çalışmak isterdim, ne problem olsa arkadaşlar onu arıyor” demişti.

ESPOR FEDERASYONU BAŞKANI’NIN ŞİRKETİ DE YETKİLİ

Öztürk’ün yönetim kurulu üyesi olduğu Ankara’daki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin ikiz kulelerinde faaliyet gösteren DTV Danışmanlık, yurtdışından Türkiye’ye yapılan seyahatlerde vize aracılık hizmeti satıyor. Ancak bu işi bazı ülkelerde tek başına yapmıyor. Örneğin Katar, Senegal, Angola, Türkmenistan, Bangladeş ve Sri Lanka gibi ülkelerde kendisinin de 2018-2022 yılları arasında yönetiminde yer aldığı Türkiye ESpor Federasyonu’nun mevcut başkanı Alper Afşin Özdemir’in şirketi Mosaic Visa bakanlık yetkilendirmesiyle DTV ile birlikte hizmet veriyor.

Alper Afşin Özdemir’in ismi kamuoyunda daha önce, babası Cengiz Özdemir’e ait EkoTürk kanalına sanal bahis iddialarının geçtiği Papara soruşturması kapsamında el konulmasıyla gündeme gelmişti. Odatv’de geçen yıl Ağustos’ta yayınlanan bir haberde oğul Özdemir’in de TMSF’nin radarında olduğu iddia edilmişti. Papara ödeme yöntemiyle ilgili soruşturmalar kapsamında hazırlanan iddianamelerde ismi geçmeyen Alper Afşin Özdemir’in Estonya’da kurulu iki şirketi daha var. Biri Gami, diğeri Gamer Arena Estonia isimli şirket. Estonya’nın başkenti Talin’de kurulu bu şirketin sahiplik yapısı oldukça ilgi çekici. Şirketin yetkilileri Galatasaray eski yöneticisi, dizi ve film yapımcısı Dorukhan Acar ve halen tutuklu bulunan iCrypex borsasının sahibi Gökalp İçer.

Estonya vergi sisteminde şirket içinde tutulan ve yeniden yatırıma yönlendirilen kâr üzerinden kurumlar vergisi alınmıyor. Vergi, sadece kâr payı dağıtılacağı zaman devreye gidiyor. Bu sistem, yeni kurulan ve büyüme odaklı girişimlerin sermayelerini katlamalarına olanak sağlıyor.

Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre Alper Afşin Özdemir, Mosaic Visa isimli şirketi, İstanbul’daki Zorlu Alışveriş Merkezi’nde Mart 2026’da kurdu. 1 milyon TL sermayeyle kurulan şirketin faaliyet alanı yalnızca vize aracılık hizmetleri değil. Turizm sektöründe de faaliyet gösteren şirket, bilet organizasyonu gibi hizmetler de veriyor. Özdemir, Türkmenistan ve Cezayir’deki vize başvuru merkezlerinin açılışına bizzat katılırken, Cezayir’deki merkez Büyükelçi Mücahit Küçükyılmaz tarafından da ziyaret edildi.

CEZAYİR’DEKİ VİZE KRİZİNİN TÜRKİYE’YE ETKİSİ

Cezayir’de yaşanan vize krizi, ülkenin köklü yayın kuruluşlarından El Vatan gazetesinin haberine de yansıdı. "Türkiye vizeleri: Cezayirli yolcuların engelli koşusu" başlığıyla 27 Nisan 2026’da yayımlanan haberde, 2026 yılının başından itibaren tek yetkili aracı kurumun Gateway Visa’dan Alper Afşin Özdemir’in şirketi Mosaic Visa’ya geçmesinin tam bir darboğaz yarattığı belirtildi. Randevu sisteminin ülke genelindeki talebi karşılamakta tamamen yetersiz kaldığı aktarılan haberde; daha önce Annaba kentinde başvuru merkezi bulunurken, yeni dönemde hizmetlerin sadece başkent Cezayir ve Oran şubelerinde yoğunlaşmasının geniş kitleleri mağdur ettiği vurgulandı.

Mosaic Visa'nın çevrimiçi platformunun sürekli kilitlendiğini ve kontenjanların saniyeler içinde tükendiğini belirten Cezayirli seyahat acentesi yöneticileri, gazete aracılığıyla "Platforma her girdiğimizde randevu bulamıyoruz; her zaman sıfır kontenjan görünüyor. Aracı kurum bazen sistemi 5 dakikalığına açıyor ancak hemen doluyor" diyerek isyan etti. Haberde, Türkiye vizesi almak için randevu aşamasının yolcular adına "zihinsel ve duygusal bir işkenceye" dönüştüğü, dosya işlem sürelerinin 35 güne kadar uzaması nedeniyle acentelerin faaliyetlerinin felç olduğu ve uçak rezervasyonlarının yandığı aktarıldı. Türk havacılık ve turizm sektörünü de olumsuz etkileyen bu kriz sebebiyle Cezayirlilerin rota değiştirerek kapıda veya hızlı vize kolaylığı sunan Mısır ile Azerbaycan gibi ülkelere yöneldiği kaydedildi.

BÜYÜKELÇİLİK: “SEYAHAT SİGORTASI VFS’DEN OLMAK ZORUNDA”

Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı’nın iştiraki olan DTV Danışmanlık, Endonezya’da da VFS çatısı altında faaliyet gösteriyor. Bu ülkede vize başvuruları daha önce konsolosluk aracılığıyla doğrudan yapılırken geçen Şubat ayından itibaren DTV ve VFS ortaklığına devredildi. Türkiye’nin Endonezya Büyükelçiliği’nin sosyal medya paylaşımlarına göre, buradaki başvuru merkezi Ocak 2026’da açıldı. Açılışa, VFS Türkiye ve Azerbaycan Bölge Başkanı Sertan Aslantürk ile DTV Genel Müdürü Kemal Haydar Öztürk de katıldı.

Türkiye’nin Cakarta Büyükelçiliği, Endonezya’dan Türkiye’ye yapılacak seyahatlerle ilgili Şubat 2026’da VFS lehine dikkat çeken bir duyuru yayınladı. Açıklamada, Dışişleri Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda 2026 yılı Şubat ayı itibarıyla Endonezya genelinde Türkiye vize müracaatlarının alınması işinde aracı vize şirketi VFS Global’in yetkilendirildiği belirtildi. Açıklamanın devamında, zorunlu olan 3, 6 ve 12 ay süreli seyahat sigortasının VFS Global’in vize başvuru merkezinde edinileceği, başka firmalardan alınmış seyahat sağlık sigorta poliçelerinin kabul edilmeyeceği aktarıldı. Firma hizmet ve zorunlu sağlık sigortası bedellerini de içeren haliyle en düşük vize ücretinin 180 dolar olacağı kaydedildi.

DAYATILAN SİGORTA GATEWAY HOLDİNG’E ÇIKIYOR

VFS Global’in Endonezya’daki başvuru merkezlerinde zorunlu tutulan seyahat sigortasını Şehir Sigorta isimli bir acente yapıyor. Ticaret sicili kayıtları incelendiğinde, bu acentenin geçtiğimiz şubat ayında, VFS’nin Türkiye ortağı Halis Ali Çakmak’ın şirketi olan Emaa Sigorta’nın acenteliğini aldığı görülüyor.

Endonezya’da Türkiye yönlü vize başvurularında buradakine benzer sorunlar yaşandığı söyleniyor: Personel yetersizliği, randevu krizi, bot yazılımlar aracılığıyla bulunabilen randevular, fahiş fiyatlı ek hizmet dayatması…

Bot yazılımlar aracılığıyla bulunabilen vize randevularının 1 milyon 295 bin rupiye (yaklaşık 3 bin 300 TL) satıldığı belirtilirken, piyasada VFS ile bağlantılı olduğu bilinen acenteler aracılığıyla randevu bulunabildiği aktarılıyor. Randevu bulunduktan sonra da masraflar bitmiyor. Başvurucudan 60 dolarlık vize harcı alındıktan sonra sunulan hizmetler için de VFS’ye 1 milyon 100 bin rupi (yaklaşık 2 bin 800 TL) ödendiği anlatılıyor. Yerleşim yerlerinin dağınık olduğu ülkede başvurucular “kapıda başvuru” hizmetini de satın alabiliyor, ancak bunun ücreti 28-30 bin TL’ye patlıyor. Endonezya’dan Türkiye’ye sadece sezonluk çalışmak amacıyla her yıl yaklaşık 15 bin başvuru yapıldığı belirtiliyor.

DTV’NİN YETKİLENDİRDİĞİ BİR BAŞKA ŞİRKET: VOYA VİZE

Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı’nın iştiraki DTV Danışmanlık, Kamerun, Mısır, Gana, Kuzey Kıbrıs, Somali ve Birleşik Krallık’tan Türkiye’ye doğru seyahat eden kişilere de aracılık hizmeti sunuyor. Bu hizmeti Voya Visa isimli şirketi yetkilendirerek veriyor. Bu şirketin sahiplik yapısını incelediğimizde ise karşımıza 2014 yılında kurulan bir sağlık şirketi çıkıyor: Sina Ortak Sağlık Güvenlik Birimi. Mart 2014’te İstanbul Giyimkent’te 40 bin TL sermaye ile kurulan şirketin sahipleri Salih Çağdaş ve Ömer Faruk Kalaycı’ydı. Ağustos 2016’da Bakırköy’e taşınan şirketin ismi de MZ Yazılım Bilgisayar olarak değiştirildi. Eylül 2016’da adresi bir kez daha değişen şirketin ismi bir ay sonra bir kez daha değiştirildi ve unvana “turizm ve vize hizmetleri” de eklendi. Bir ay sonra şirketin ortaklarından Ömer Faruk Kalaycı payını Salih Çağdaş’a devretti. Salih Çağdaş, Nisan 2018’de payının bir kısmını Fethiye Muş’a devretti. Ocak 2019’dan sonra bir yıl boyunca şirketin müdürleri Somali ve Mısır uyruklu kişiler oldu. Ocak 2020’de Harun Muş müdür olarak atandı ve Temmuz ayına kadar bu görevde kaldı. Eylül 2020’ye gelindiğinde şirketin unvanı Voya Vize olarak değiştirildi. Ocak 2021’de Süzer Plaza’ya taşınan şirket sermayesini de 500 bin TL’ye çıkardı. Şirket ortaklarından Fethiye Muş, Haziran 2021’de payını Harun Muş’a devretti. Mayıs 2022’de Muhammed Nazir Muş, şirkete müdür olarak atandı. Şirket, Kasım 2025’te Zeytinburnu’nda bir plazaya taşındı.

Şirketin sahiplerinden Salih Çağdaş, uzun zamandır AKP’li. Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Çağdaş, 2005-2009 yılları arasında AKP İstanbul Gençlik Kolları İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Başkan Yardımcılığı yaptı. 2009-2011 yılları arasında AKP Genel Merkez Gençlik Kolları Teşkilat Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Çağdaş, 2011 yılındaki genel seçimlerde AKP’den milletvekili adayıydı. 2018 - 2019 yılları arasında AKP İstanbul İl Teşkilat Başkanı olarak görev yapan Çağdaş, bu görevinden önce de AKP Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı olarak görevliydi. Çağdaş ile birlikte sonunda Voya Vize’ye dönecek ilk şirketi kuran Ömer Faruk Kalaycı da aynı şekilde eski AKP’lilerden. Kalaycı, geçmişte AKP İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuş, partinin İstanbul Seçim Koordinasyonu Başkanlığını yapmıştı.

Şirketin hissedarlarından Harun Muş da AKP’li. AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi olan Muş, 2014-2021 yılları arasında da AKP Beyoğlu İlçe Başkanı olarak görev yaptı. Şirketin müdürü Muhammed Nazir Muş ise Kahire Eğitim Müşavirliği’nin internet sitesinde bulunan Nisan 2024 tarihli bir habere göre aynı zamanda ülkede bulunan VOYA VISA Center’in de müdürü.

“DEZENFORMASYONUN SEBEBİ KİMİ ŞİRKETLERİN GELİR KAYBI”

Kemal Haydar Öztürk, şirketin faaliyetleri ve aracı şirket yetkilendirmeleriyle ilgili Kısa Dalga’nın sorularını yazılı olarak yanıtladı. Öztürk, vakfın genel müdürü olmadığını, şirketin maaşlı çalışanı olarak görev yaptığını söyledi ve Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı’nın mütevelli heyetini şöyle açıkladı:

* Mehmet Kemal BOZAY, Büyükelçi, Bakan Yardımcısı

* Ayşe Berris EKİNCİ, Büyükelçi, Bakan Yardımcısı

* Musa KULAKLIKAYA, Büyükelçi, Bakan Yardımcısı

* Zeki Levent GÜMRÜKÇÜ, Büyükelçi, Bakan Yardımcısı

* H. Ali ÖZEL, Bakan Yardımcısı

* Esin ÇAKIL, Büyükelçi, Genel Müdür

* Kenan YILMAZ, Büyükelçi

* Mehmet Sait UYANIK, Büyükelçi

Kemal Haydar Öztürk, vakıf mütevelli heyeti üyelerine huzur hakkı ya da başka bir isim altında hiçbir ödeme yapılmadığını belirterek tamamen gönüllülük esasıyla mesai yaptıklarını aktardı.

Öztürk, vakfın yurtdışı vize aracılık hizmetleri için yetkilendirilmesiyle bu işlemlerde yeknesaklığın sağlanmasının, küresel düzeyde kalite ve standartların tesisi ile Bakanlığın şirketler üzerindeki denetiminin güçlendirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Yurtdışında vize aracılık hizmeti sunan şirketlerin Bakanlığın belirlemiş olduğu kural ve esaslar temelinde faaliyet gösterdiklerini kaydeden Öztürk, bu çerçevede sözleşmeler imzalanırken müşteri memnuniyetinin esas alındığını savundu.

Öztürk, Kısa Dalga’nın engellenen “Vize imparatorluğu” yazı dizisinde Gateway’in sahibi Halis Ali Çakmak’ın vakfı işaret etmesine de üstü kapalı bir şekilde şöyle yanıt verdi:

“Esasen, vakfı ve DTV'yi hedef alan bazı dezenformasyon faaliyetlerinin kimi şirketlerin bu geliri kaybetmesinden kaynaklandığı anlaşılmaktadır.”

Yeni yapılan sözleşmelerin belli şartların karşılanmaması halinde sözleşme bitiş süresi beklenmeden iptal edilebilir nitelikte olduğunu söyleyen Öztürk, şöyle devam etti:

“Söz konusu uygulamanın hayata geçirilmesi ile yurtdışında yabancıların Türk vize uygulamalarına yönelik şikayetlerinde önemli bir düşüş yaşanmış, vize hizmetlerinde sistem ve uygulama kalitelerinde iyileşmeler gözlenmiş, yurtdışındaki Türkiye vize hizmetlerinin küresel standartlara erişmiş, geçmişten gelen sorunlar düzeltilmiş, vize aracılık şirketleri üzerinde Bakanlığımızın denetimi güçlendirilmiş, DTV eliyle vize aracılık faaliyetleri doğrudan izlenmeye başlanmış, Bakanlığımızdan ve DTV tarafından yurtdışındaki inceleme ziyaretleri artırılmıştır.”

Öztürk, 2026 yılında kurulan Mosaic Visa isimli şirketin 2021 yılında vize aracılık hizmetleri için Bakanlık tarafından görevlendirildiğini kaydederek bu şirketin sahibi Alper Afşin Özdemir ile Türkiye ESpor Federasyonu’nda birlikte görev aldıklarını kabul etti. Öztürk, Voya Visa isimli şirketin de aynı şekilde Bakanlık tarafından yetkilendirildiğini savundu.

Yasayla kurulan ve yasa görüşmeleri sırasında muhalefet milletvekillerinin tepkisini çeken Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı ve onun iştirak şirketinin vize pazarında küresel dev VFS şemsiyesi altında yeni bir aktör olarak sivrildiği görülüyor. Büyükelçiliklerin resmi duyurularıyla desteklenen, zorunlu sigorta acentelikleriyle sağlamlaştırılan bu yeni model, kamu gücüyle özel sektörün iç içe geçtiği, rekabete kapalı yeni bir konsolosluk aracılık düzeni yaratıyor.