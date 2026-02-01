Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik bugün gerçekleştirdiği saldırıları ve devam eden ateşkes ihlallerini şiddetle kınadığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu saldırıların bölgede sükûnet ve istikrarın sağlanmasına yönelik uluslararası çabaları ciddi şekilde tehdit ettiği ifade edildi.

Açıklamada, Gazze’de barış sürecinin yeni bir aşamaya girdiği bir dönemde düzenlenen saldırıların, İsrail’in bölgede kalıcı barış istemediğini bir kez daha ortaya koyduğu belirtildi. İsrail’in, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla kabul edilen Barış Planı’na tam olarak uyması gerektiği vurgulandı.

Bakanlık, ateşkesin korunması ve insani yardımların Gazze’ye kesintisiz biçimde ulaştırılmasının hayati önem taşıdığını hatırlatarak, uluslararası toplumu barış sürecinin ilerlemesi için sorumluluk almaya çağırdı.

Öte yandan İsrail ordusunun son 24 saat içinde Gazze Şeridi’nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda en az 37 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi