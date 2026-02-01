Donald Trump’ın Beyaz Saray’a dönüş hazırlıkları ve Fed Başkanlığı için belirlediği isim, piyasalarda hareketliliğe neden oldu. Piyasaların "kolay para" ve "düşük faiz" beklentisiyle girdiği hipnozdan, Kevin Warsh ismiyle uyandığını belirten İktisatçı Mahfi Eğilmez, değerli metallerdeki çöküşün perde arkasını Ekonomim’deki köşe yazısında kaleme aldı.

PİYASANIN 'GÜVERCİN' RÜYASI 'ŞAHİN'E ÇARPTI

Uzun süredir piyasalar Trump’ın, Fed’in başına siyasi baskılara boyun eğecek ve faizleri hızla düşürecek "güvercin" bir isim atayacağı fiyatlanıyordu. Bu beklentiyle zayıflayan dolar, altın ve gümüşü zirveye taşımıştı. Ancak Trump’ın Fed için Kevin Warsh hamlesi, bu pembe tabloyu bir anda dağıttı.

Eğilmez, Warsh'ın profilini köşe yazısında şu sözlerle tanımlıyor:

“Piyasaların beklediği sadık bir güvercin profilinden oldukça uzak. Siyasi baskılara karşı Fed’in bağımsızlığını önceleyen, şahin duruşuyla bilinen bir isim.”

Bu ihtimalin güçlenmesiyle, spekülatif beklentilerle şişen fiyatlar iki gün içinde sert bir düzeltme yaşadı.

TARİHTEN TEKERRÜR: HUNT KARDEŞLER VE "GÜMÜŞ PERŞEMBE"

Eğilmez, bugün yaşananları finans tarihinin en büyük spekülasyon felaketlerinden biri olan Hunt Kardeşler olayına benzetti. 1970’lerin sonunda gümüş piyasasını domine ederek fiyatı 1,5 dolardan 50 dolara çıkaran Hunt Kardeşlerin, Fed’in tek bir hamlesiyle nasıl iflasa sürüklendiğini hatırlattı.

27 Mart 1980 (Gümüş Perşembe) Hunt Kardeşler tek bir günde 1,7 milyar dolar kaybetmişti.

YATIRIMCININ EN BÜYÜK HATASI: KÖRLEME BAĞLANMAK

Mahfi Eğilmez, yatırımcıların düştüğü en büyük tuzağın piyasadaki siyasi figürlere veya tek bir varlık türüne duygusal bir bağla odaklanmak olduğunu söyledi. Trump’ın her an rotayı değiştirebileceğini hatırlatan Eğilmez, serveti korumanın altın kuralını şu şekilde özetledi:

"Tek bir varlığa ya da tek bir siyasi senaryoya körü körüne bağlanmak, yatırımcının en pahalı hatası olabiliyor. Finans tarihinin defalarca gösterdiği gibi, serveti korumanın en sağlam yolu dengeli bir yatırım sepetine yaslanmaktır."