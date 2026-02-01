Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, siyasi açıdan risk görmediği başlıklarda hızlı yanıt verirken, kamuoyunun doğrudan ilgilendiği kritik sorular karşısında sessiz kalmayı sürdürüyor.

Özdağ, Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve bunlara bağlı, ilgili ve ilişkili kurumlarda görev yapan üst düzey yöneticilerin maaşları, ek ödemeleri ve toplam sayısına ilişkin kamuoyunda farklı bilgiler dolaştığını, ancak bu konuda şeffaf, net ve karşılaştırılabilir bir veri setine hâlâ erişilemediğini gerekçe göstererek, söz konusu bilgilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi denetimine açık olmasını talep eden bir soru önergesi verdi.

Özdağ, verilen önergeye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından herhangi bir cevap gelmediğini aktardı.

Özdağ, bu sessizliğin kabul edilemez olduğunu belirterek, devlet yönetiminde şeffaflık ve hesap verebilirliğin temel ilke olması gerektiğini hatırlattı. Özdağ, kamuoyunun merak ettiği bu soruların yanıtsız bırakılmasına “Devlet ciddiyetiniz bu kadar mı Cevdet Bey” sözleriyle tepki gösterdi.