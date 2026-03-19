Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve sonrasında bölgede yaşanan son gelişmeler üzerine Suudi Arabistan’ın ev sahipliğinde Riyad’da düzenlenen Arap ve İslam ülkeleri Dışişleri Bakanları İstişari Toplantısı'na katıldı.

Toplantı sonrası 6 maddelik bir bildiri yayımlandı. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına değinilmeyen bildiride İran’a tüm saldırılarını derhal durdurması çağrısı yapıldı.

Bildiride Birleşmiş Milletler yasasının 51’inci maddesi hatırlatılırken, İran’ın bölgedeki kendine yakın gruplara verdiği desteği de sonlandırmasına vurgu yapıldı. BM Yasalarının dünyada bulunan tüm ülkeler için geçerli olacağını hatırlatan emekli Büyükelçi Onur Öymen, “İran’ın gerçekleştirdiği saldırılar elbette kabul edilemez. Ancak ABD ve İsrail içinde BM Yasasının 51’inci maddesi geçerli. Hem masaya görüşmeye çağıracaksınız, hem de vuracaksınız, bu olmamalı” dedi.

BM yasasının saldırı olmadan bir ülkenin bir başka ülkeye saldırmasını meşru görmediğini ve yasakladığını kaydeden Öymen, şunları söyledi:

“BM Yasası savaşı yasaklıyor. Yani bir ülke topraklarına ve egemenlik haklarına yönelik bir saldırı olmadan bir başka ülkeye saldıramıyor. Bu yasa elbette tüm ülkeler için geçerli. İran bölgedeki ülkelerin topraklarında bulunan ABD üslrine kendi ülkesine yönelik saldırı gerçekleştirildiği gerekçesiyle füze sistemleriyle vurdu. Ancak anlaşıldığı kadarıyla burada sadece üsler değil, başka alanlarda vurulmaya başlandı. Bu doğru ve meşru olmaz. Ancak İran’a yönelik saldırıları başlatan ülkelere de aynı çağrının yapılması önemlidir.”

ABD ve İsrail’in, İran’ı önce masaya, görüşmeye çağırdıklarını ardından da vurmaya başladıklarını hatırlatan Onur Öymen, “Çarşamba günü masaya çağırıyorsunuz, Perşembe günü vurmaya başlıyorsunuz, bu da hiç doğru değil. Görüşmeler başlamışken ya da devam ederken çatışma ortamının yaratılması kabul edilecek bir durum değildir uluslararası ilişkilerde. Uluslararası toplumun her düzeyde yapması gereken öncelikle ateşkes çağrısı yapmasıdır. Tarafların silah bırakmasını sağlamaktır” diye konuştu.