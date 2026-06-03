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Türkiye'nin "Yeniden Asya" açılımı kapsamındaki diplomatik temasları sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi bir ziyaret gerçekleştirmek üzere yarın Güney Kore’ye gidiyor.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre Bakan Fidan, Seul programı kapsamında Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun ile ikili bir görüşme gerçekleştirecek. Fidan ayrıca, ziyaret programı dahilinde Kore Üniversitesi'nde düzenlenecek olan konferansta katılımcılara hitap edecek.

STRATEJİK ORTAKLIK VE TİCARİ İLİŞKİLER DERİNLEŞİYOR

Bakan Fidan, gerçekleştireceği üst düzey görüşmelerde Türkiye ile Güney Kore arasında 2012 yılında "Stratejik Ortaklık" seviyesine yükseltilen ilişkileri daha da ileriye taşımaya yönelik Ankara'nın kararlılığını aktaracak.

Türkiye'nin Asya-Pasifik bölgesindeki en büyük ikinci ticari ortağı konumunda bulunan Güney Kore ile ekonomik bağların kuvvetlendirilmesi adına atılabilecek adımlar ele alınacak. Bu doğrultuda, iki ülke arasındaki mevcut Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) güncellenerek daha kapsamlı bir hale getirilmesi ve karşılıklı yatırımların artırılması hedefleniyor.

ENERJİDEN KRİTİK TEKNOLOJİLERE GENİŞ İŞ BİRLİĞİ MASASI

Ziyarette, geleceğe yönelik stratejik ve teknolojik hamleler de masada olacak. Bakan Fidan; nükleer ve yenilenebilir enerji alanındaki iş birliği fırsatlarının yanı sıra şu kritik sektörlerde ortak girişim olanaklarını değerlendirecek:

-Yapay zeka ve yarı iletken teknolojileri,

-Çığır açan yeni nesil teknolojiler,

-Biyoteknoloji ve yeni nesil batarya sistemleri,

-Ulaştırma altyapı projeleri.

Bununla birlikte, iki ülkenin Orta Asya ve Afrika bölgelerinde birlikte yürütebileceği ortak proje imkanları ile Ukrayna, Suriye ve Filistin'in geri kazanım ve yeniden imar süreçlerindeki potansiyel iş birlikleri de gündeme gelecek.

SAVUNMA SANAYİSİNDE İHA VE SİHA GÜNDEMİ

İki ülke arasında savunma sanayisi alanında daha önce Altay Tankı projesiyle yakalanan başarılı ortaklık modelinin yeni projelerle sürdürülmesi hedefleniyor. Görüşmelerde, Türkiye'nin bu alandaki küresel markaları olan insansız hava araçları (İHA) ve silahlı insansız hava araçları (SİHA) sistemleri başta olmak üzere, askeri alanda hayata geçirilebilecek yeni ortaklık potansiyelleri kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

KÜRESEL GELİŞMELER VE ÇOK TARAFLI DİPLOMASİ

Ziyaretin diplomatik boyutunda Birleşmiş Milletler (BM), G20 ve MIKTA (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye, Avustralya) gibi çok taraflı uluslararası platformlardaki dayanışmanın önemi vurgulanacak. Bakan Fidan ve mevkidaşı Cho, başta Rusya-Ukrayna Savaşı olmak üzere; Filistin, Suriye, İran ve Doğu Asya'daki güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunacak.

RAKAMLARLA TÜRKİYE - GÜNEY KORE İLİŞKİLERİ

Temelleri 1957 yılında atılan Türkiye-Güney Kore ilişkileri, son yıllarda karşılıklı üst düzey ziyaretlerle büyük bir ivme kazandı. İki ülke arasındaki mevcut durumun ekonomik göstergeleri ise şu şekilde:

İki ülke arasındaki bağları güçlendiren son büyük temaslarda; Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu (KEK) 9. Dönem Toplantısı şubat ayında Seul'de yapılmış, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ise 24-25 Kasım 2025 tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirerek 5 yeni anlaşmaya imza atmıştı. Son olarak Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho, 21 Ocak'ta Türkiye'ye bir çalışma ziyareti sunmuştu.