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Kaynak: AA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi ile bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Bağdat'ta İİT 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında Irak Cumhurbaşkanı Amedi tarafından kabul edildi.

Bakan Fidan, ayrıca Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdülati ile de ayrı ayrı görüşmeler yapmıştı.