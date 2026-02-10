Sosyal medya ve sohbet platformu Discord, mart ayının ilk günlerinden itibaren tüm kullanıcılar için küresel bir yaş doğrulama sistemi uygulayacağını duyurdu. Bu sistem, daha önce sadece bazı ülkelerde test edilen doğrulama yönteminin dünya çapında zorunlu hale getirilmesi anlamına geliyor.

Yeni düzenlemeye göre; mevcut ve yeni tüm hesaplar, doğrulama yapılana kadar ergenlere uygun deneyim moduna geçirilecek. Yani hesabın yetişkin olduğuna dair bilgi doğrulanana kadar, birçok özellik sınırlı kalacak.

YAŞ DOĞRULAMASI OLMADAN NELER KAYBOLACAK?

Doğrulama yapılmazsa, hesaplar aşağıdaki kısıtlamalarla karşılaşacak:

- 18 yaş üstü sunuculara, kanallara ve özel komutlara erişim engellenecek.

- Hassas veya yetişkinlere yönelik içerikler bulanık şekilde gösterilecek ve erişilmeyecek.

- Tanınmayan kişilerden gelen arkadaşlık isteklerinde uyarı çıkacak.

- Bilinmeyen kişilerden gelen DM’ler ayrı bir istek kutusuna yönlendirilecek.

- Stage gibi sahne kanallarında konuşma gibi etkileşimler sınırlı hale gelecek.

Bu kısıtlamalar, sadece bir iki özellik değil, platform deneyimini bütünüyle etkiliyor.

DOĞRULAMA NASIL YAPILACAK? ÜÇ YOL VAR

Discord, yetişkin olduğunu kanıtlamak için kullanıcıya üç farklı seçenek sunuyor:

1. Yüz yaşı tahmini: Kısa bir video selfie ile yapay zeka üzerinden tahmini yaş doğrulaması.

2. Resmi kimlik belgesi: Pasaport, kimlik gibi belgelerin fotoğrafını yükleme.

3. Arka plan modelleme: Discord’un sisteminin hesap davranışı ve aktivitelerinden yaş tahmini yapması (bazı kullanıcılar için).

Şirket, video selfielerinin cihaz içinde işlendiğini, kimlik fotoğraflarının ise doğrulama sonrası silindiğini belirterek gizlilik konusunda güvence veriyor.

NEDEN BU DEĞİŞİKLİK?

Discord’un resmi açıklamasına göre bu adımın temel amacı genç kullanıcıların çevrim içi güvenliğini artırmak ve dünya çapında artan düzenleyici taleplere yanıt vermek. Discord, İngiltere ve Avustralya’da benzer yaş doğrulama sistemlerini daha önce uygulamaya koymuştu ve şimdi bu yaklaşımı küresel ölçekte yayıyor.

TEPKİLER VE TARTIŞMALAR

Bu karar, kullanıcılar arasında ciddi tartışmalara yol açtı. Bir kesim, kimlik veya yüz taraması gibi kişisel verileri vermenin gizlilik açısından riskli olduğunu savunuyor. Özellikle geçmişte yaş doğrulama tedarikçilerinden birinin veri sızıntısı yaşadığı iddiaları (kimlik fotoğraflarının ele geçirilmesi gibi) bu kaygıları körüklüyor.

Diğer yandan bazı uzmanlar, çevrim içi güvenlik ve gençlerin korunması için böyle adımların gerekli olduğunu söylüyor. Ancak bu uygulamanın Discord’un kullanıcı tabanını ve deneyimini nasıl etkileyeceği belirsiz.

DISCORD ARTIK HİÇ AYNI OLMAYACAK

Mart 2026’dan itibaren Discord hesaplarının yetişkin özelliklerine ulaşabilmesi artık doğrudan kullanıcıların yaşlarını kanıtlanmasına bağlı. Eğer bu adım atlanırsa, hesaplar birçok alanda gençlere uygun şekilde kısıtlanacak. Bu, platformun hem güvenlik hem de gizlilik tarafında yeni bir döneme girdiğini gösteriyor.