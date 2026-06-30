Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı Dış Ticaret İstatistikleri’ni açıkladı. TÜİK ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2026 yılı Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 azalarak 22 milyar 461 milyon dolar, ithalat yüzde 10,8 azalarak 28 milyar 71 milyon dolar olarak kaydetti.

Ocak-Mayıs döneminde ihracat yüzde 0,2, ithalat yüzde 1,1 artış kaydetti.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2026 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,2 artarak 111 milyar 118 milyon dolar, ithalat yüzde 1,1 artarak 153 milyar 834 milyon dolar oldu.

Mayıs ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 11,5, ithalat yüzde 16,2 azalış kaydetti. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2026 Mayıs ayında yüzde 11,5 azalarak 23 milyar 169 milyon dolardan, 20 milyar 500 milyon dolara düştü.

Mayıs ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 16,2 azalarak 25 milyar 86 milyon dolardan, 21 milyar 25 milyon dolara indi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Mayıs ayında 525 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 13,9 azalarak 41 milyar 525 milyon dolar olarak ortaya çıktı. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 97,5 olarak belirtildi.

Mayıs ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,6 azalarak 6 milyar 643 milyon dolardan, 5 milyar 610 milyon dolara düştü. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Mayıs ayında yüzde 78,9 iken, 2026 Mayıs ayında yüzde 80’e geldi.

Ocak-Mayıs döneminde dış ticaret açığı yüzde 3,6 artarak 41 milyar 242 milyon dolardan, 42 milyar 716 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Ocak-Mayıs döneminde yüzde 72,9 iken, 2026 yılının aynı döneminde yüzde 72,2’ye düştü.



Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2026 Mayıs ayında imalat sanayinin payı yüzde 94,5, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,3, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,6 kaydetti.

Ocak-Mayıs döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 93,8, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,8, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,7 olarak ortaya çıktı.