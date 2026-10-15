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Kaynak: Haber Merkezi

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Millet Bulvarı üzerinde dron destekli trafik denetimi yaptı. Uygulama noktasını fark eden sürücü, aracını durdurup aşağı indi.

Hiçbir şey olmamış gibi yaya olarak yürümeye çalışan sürücünün yerine ise yolcu koltuğundaki kişi geçti. 2 kişinin denetimden kurtulmak için gerçekleştirdiği bu hamle, havadan takip yapan drone tarafından saniye saniye görüntülendi.

80 BİN LİRA CEZA

Görüntüleri inceleme altına alan polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde, araçtan inen kişinin sürücü belgesinin bulunmadığı belirlendi. Karayolları Trafik Kanunu kapsamında sürücüye ve araç sahibine toplam 80 bin lira idari para cezası kesildi.