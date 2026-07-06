Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.
Kaza, Bilecik merkeze bağlı Dereşemsettin Köyü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.Ö. idaresindeki 26 A** 2** plakalı otomobil, Bilecik istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araçta maddi hasar meydana gelirken, kazada sürücü G.Ö. hafif şekilde yaralandı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.