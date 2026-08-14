Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Türkiye'de faaliyet gösteren dört büyük dijital içerik platformuna üst sınırdan idari para cezası ve içerik çıkarma yaptırımı uyguladı. Netflix, Disney+, HBO Max ve Prime Video’da yer alan bazı dizi ve filmler; müstehcenlik, çocuk istismarı, şiddet ve LGBT propagandası içerdiği gerekçesiyle cezalandırıldı.

RTÜK’ün incelemeleri sonucunda Netflix’te yayımlanan "Heartstopper: Sonsuza Dek" filmi, genç yaş grubuna eş cinselliği özendirdiği gerekçesiyle katalogdan çıkarıldı ve platforma %3 idari para cezası kesildi. HBO Max’te yer alan "Bang My Box: The Robin Byrd Story" belgeseli genel ahlak ve müstehcenlik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle yayından kaldırılırken platforma %3 para cezası verildi. Disney+ platformundaki "A Teacher" dizisi ise reşit olmayan öğrenci ile öğretmen arasındaki ilişkiyi romantize ederek çocuk istismarını olağanlaştırdığı tespitiyle katalogdan çıkarıldı ve platforma %5 idari para cezası uygulandı.

SPARTACUS İÇİN SADECE PARA CEZASI

Prime Video’da yayımlanan "Spartacus: House of Ashur" dizisi de nasibini alan yapımlar arasında yer aldı. Aşırı şiddet, uzuv kopma sahneleri ve yoğun müstehcenlik içerdiği belirtilen diziye idari para cezası kesildi. Ancak bu yapım için katalogdan çıkarma kararı alınmadığından yayınlanmaya devam edeceği bildirildi.