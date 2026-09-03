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ABD pazarında geçerli olmak üzere hayata geçirilen güncellemeyle birlikte dijital servislerin kullanım ücretleri artırıldı. Yapılan düzenleme kapsamında Apple TV'nin aylık abonelik bedeli 12,99 dolardan 14,99 dolara çıkarken, yıllık abonelik paketi ise 99,99 dolardan 119,99 dolara yükseldi. Böylece platformun aylık ücretinde yaklaşık yüzde 15, yıllık seçeneğinde ise yaklaşık yüzde 20 oranında fiyat artışı gerçekleşti.

APPLE ONE INDIVIDUAL PAKETİ DE ZAMLANDI

Şirketin Apple Music, Apple TV, Apple Arcade ve iCloud+ gibi popüler servislerini tek çatı altında sunduğu Apple One Individual (Bireysel) paketinin fiyatı da zamlandı. ABD'de daha önce aylık 19,95 dolardan sunulan bireysel paket, yeni güncellemeyle birlikte 21,95 dolara yükseltildi.

GÜNCELLEME ŞİMDİLİK ABD PAZARI İÇİN GEÇERLİ

Daha önce Family ve Premier paketlerinde fiyat artışına giden şirket, bu adımla birlikte Bireysel paketi de zamlı tarifeye geçirmiş oldu. Açıklanan yeni abonelik fiyatlarının şimdilik yalnızca ABD pazarı için geçerli olduğu bildirildi.