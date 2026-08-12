Kaynak: İHA

Kaza, Sarıkız köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Cankurt (60) idaresindeki 05 EK 048 plakalı traktör, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Evli ve 3 çocuk babası Cankurt, devrilen traktörün altında kaldı. Çevreden yetişenlerin ihbarı üzerine bölgeye acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Traktörün altında sıkışan Cankurt’un hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze yapılan inceleme sonrası hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.