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Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün yolluk giderlerine ilişkin rakamlar dikkat çekti. Sözcü’de yer alan habere göre kurumun personelin yurt içi ve yurt dışındaki görevleri kapsamında yaptığı yol, yemek ve konaklama harcamaları, 2026 yılının ilk 6 ayında 160 milyon 622 bin 851 TL olarak gerçekleşti.

GÜNLÜK ORTALAMA 887 BİN TL

Yılın ilk yarısındaki toplam tutar üzerinden yapılan hesaplamaya göre Devlet Tiyatroları’nın yolluk gideri günlük ortalama yaklaşık 887 bin TL, saatlik ortalama ise 37 bin TL seviyesine ulaştı.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, göreve geldikten sonra sanatçılara yönelik “Lale Devri bitti. Çalışmayacaksanız istifa edin” sözleriyle gündeme gelmişti. Kurumun son yolluk rakamları bu açıklamanın ardından yeniden tartışma konusu oldu.

2025 BÜTÇESİ 4,69 MİLYAR TL

Devlet Tiyatroları’nın resmi 2025 Yılı İdare Faaliyet Raporuna göre kurumun bütçesindeki genel toplam 4 milyar 692 milyon 677 bin TL olarak kayıtlara geçti. Bu tutarın 3 milyar 668 milyon 99 bin TL’sini cari hazine yardımı oluşturdu.

BÜTÇEDEN AYRILAN PAYIN ARTIRILMASI İSTENDİ

Kurumun faaliyet raporunda, yurt dışı turneler ile yeni projelere dikkat çekilerek Devlet Tiyatroları’na bütçeden ayrılan payın artırılmasının uygun olacağı değerlendirmesi yapıldı.

Böylece 2026’nın ilk yarısında 160 milyon TL’yi aşan yolluk giderleri, kurumun bütçeden aldığı payın artırılmasına yönelik değerlendirmesiyle birlikte gündeme geldi.