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Kaynak: Haber Merkezi

DEVA Partisi Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, otoyol ve köprü geçiş ücretlerine yapılan yüksek zamları sert sözlerle eleştirdi.

Geçiş ücretlerine yapılan artışların vatandaşın bütçesine yeni bir yük getirdiğini belirten Dalgın, hükümetin özel sektöre yönelik denetim ve yaptırımlarını hatırlatarak kamu eliyle yapılan zamların da aynı ölçüde sorgulanması gerektiğini savundu.

Dalgın açıklamasında, "Köprülere ve otoyollara çok ciddi bir zam geldi. Şimdi sorularla başlayalım" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Fahiş zam yaptığı iddia edilen esnafı zabıtalarla kovalıyorsunuz. Karayolları Genel Müdürlüğü'nü de zabıtalar kovalayacak mı? Beyaz et üreten şirketlere kayyum atıyorsunuz. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne de kayyum atayacak mısınız? Haksız Fiyat Hattı'nı arayıp kendinizi mi ispiyonlayacaksınız? Böyle garip bir tabloyla karşı karşıyayız."

Hükümetin piyasalardaki fiyat artışlarına karşı uyguladığı politikalar ile kamu kurumlarının yaptığı zamlar arasında çelişki bulunduğunu öne süren Dalgın, kamu tarafından yapılan yüksek oranlı fiyat artışlarının da aynı hassasiyetle değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Dalgın'ın açıklamaları, köprü ve otoyol ücretlerine yapılan son zamların kamuoyunda tartışılmaya devam ettiği bir dönemde geldi. Açıklama, kamu zamları ile özel sektöre yönelik denetim politikaları arasındaki uygulama farklılığına ilişkin eleştirileri yeniden gündeme taşıdı.