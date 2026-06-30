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İYİ Parti Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, X hesabı üzerinden ekonomik programa ilişkin istihdam verilerini değerlendirdi.

Dalgın’ın aktardığına göre ekonomik programın istihdam karnesine ilişkin veriler şöyle:

"Üç yıl içinde çalışma çağındaki nüfus 1,6 milyon kişi arttı. Buna karşılık istihdamdaki artış 700 bin seviyesinde kaldı. Bu durumun iş arayanlara ve çalışma çağına girenlere yeterli çözüm sunmadığı ifade ediliyor.

Aynı dönemde yaklaşık 4 milyon kişinin ya iş aramaktan umudunu kestiği ya da eksik istihdamda yer aldığı belirtiliyor. Bu nedenle geniş tanımlı işsizlik oranının yüzde 22’den yüzde 31’e yükseldiği vurgulanıyor.

Türkiye’de 86 milyonluk nüfusta yalnızca 32,5 milyon kişinin çalıştığı, bu sayının çalışabilir nüfusun yarısının altında kaldığı ifade ediliyor.

İstihdamda ayrıca iki temel soruna dikkat çekiliyor:

- Yapısal sorunlar: yetkinlik açığı ve iş yapma zorlukları

- Dönüştürücü etkiler: yapay zeka ve otonom teknolojilere hazırlık eksikliği

Çözüm olarak ise “talebi kısmak yerine arzı artırmayı hedefleyen Bolluk Bereket Ekonomisi programı” öneriliyor."