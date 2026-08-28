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Kaynak: Haber Merkezi

Hatay / Mehmet Burğaç / Yeniçağ



İsviçre'nin finans merkezi Zürih, aşırı sıcakların ardından aniden bastıran şiddetli fırtına, fırtına hızıyla esen rüzgar ve tenis topu büyüklüğüne ulaşan dolu yağışıyla teslim oldu. Şehrin en işlek caddelerini ve tramvay hatlarını savaş alanına çeviren afet, günlük yaşamı tamamen durdurdu.

DAKİKALAR İÇİNDE FIRTINA DEHŞETİ

Aşırı hava dalgasının hemen ardından aniden başlayan sağanak ve şiddetli rüzgar, kentte hayatı kilitledi. Metrekareye onlarca kilogram yağışın düştüğü kentte fırtına, köklü ağaçları ve dev dalları sökerek caddelere fırlattı. Sosyal medyada paylaşılan ve şehir sakinlerinin kamerasına yansıyan görüntülerde, vatandaşların yere düşen devasa dolu tanelerini tuttuğu ve devrilen ağaç gövdeleri nedeniyle tramvay yollarının tamamen kapandığı görüldü.

ULAŞIM AĞI ÇÖKTÜ, YARALILAR VAR

Sert rüzgarın tramvay hatlarındaki elektrik kablolarını koparması ve devrilen ağaçların yolları kapatması nedeniyle Zürih içi toplu taşıma (VBZ) uzun süre hizmet veremedi. İtfaiye ve acil durum ekipleri, fırtına süresince yüzlerce ihbar alırken; devrilen ağaçlar ve fırlayan parçalar yüzünden bazı vatandaşların da yaralandığı bildirildi.

Meteoroloji yetkilileri, binlerce yıldırımın düştüğü ve atmosferik dengesizliğin yol açtığı bu tarz süper hücre/şiddetli fırtınaların iklim krizine bağlı olarak bölgede daha sık yaşanabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Ekiplerin yolları temizleme ve elektrik hatlarını onarma çalışmaları devam ediyor.