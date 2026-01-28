Alman Deutsche Bank polis baskınına uğradı. Bankanın Frankfurt ve Berlin'deki ofislerine baskın yapan Alman polisi, kara para aklama soruşturması kapsamında arama yaptı. Frankfurt ofisine yaklaşık 30 kişilik sivil kıyafetli ekini geldiği belirtiliyor.

Frankfurt savcılığı, soruşturmanın henüz isimleri açıklanmayan kişiler ve bazı banka çalışanlarına yönelik olduğunu duyurdu.

Deutsche Bank, savcılıkla tam işbirliği içinde olduğunu vurgularken, devam eden soruşturma nedeniyle ayrıntılı yorum yapmayacağını açıkladı. Savcılık kaynakları, bankanın bazı yabancı şirketlerle sürdürdüğü iş ilişkilerinin “kara para aklama amacıyla kullanılmış olabileceği” şüphesi üzerinde durulduğunu aktardı.

HİSSELER DEĞER KAYBETTİ

Soruşturma haberinin ardından piyasalarda tedirginlik arttı. Gelişmelerin kamuoyuna yansımasıyla birlikte Deutsche Bank hisseleri yüzde 2’nin üzerinde değer kaybetti. Analistler, soruşturmanın seyrinin hem bankanın itibarı hem de finansal performansı açısından yakından izleneceğini belirtiyor.