NBA’de son yılların en başarısız takımlarından Detroit Pistons, genç oyunculara yaptığı yatırımın karşılığını aldı. Pistons, Philadelphia 76ers'ı mağlup ederek normal sezonu Doğu Konferansı lideri olarak tamamlamayı garantiledi. Pistons, play-off mücadelesi için rakibini beklemeye geçti. Pistons’ın rakibi, play-in turnuvası ile belli olacak.

Xfinity Mobile Arena'da 76ers'a konuk olan Pistons, 7 oyuncusunun çift haneli sayıya ulaştığı mücadelede galip gelerek normal sezonun bitimine 4 maç kala Doğu Konferansı'nı lider tamamlamayı garantiledi.

NBA'de 2007'den sonra ilk kez konferans liderliği elde eden Pistons'ta Tobias Harris 19, Jalen Duren ve Daniss Jenkins 16'şar sayıyla üst üste 3, sezonun 57. galibiyetine katkı sağladı.

Doğu Konferansı 7'ncisi 76ers'ta (43 galibiyet, 35 mağlubiyet) Tyrese Maxey 23 ve Paul George 20 sayı kaydetti. Adem Bona ise yaklaşık 23 dakika süre aldığı karşılaşmayı 10 sayı, 4 ribaunt, 2 asistle bitirdi.

EN DİPTEN ZİRVEYE ÇIKTILAR

NBA’in son dönemdeki en başarısız takımlarından biri olan Detroit Pistons, uzun zamandır Doğu Konferansı’nın dibinde yer alıyordu. Son 5 sezonun 3’ünde Doğu Konferansı’nda sonuncu olan Pistons, 2021-2022 yılında ise 14’üncü olmuştu. Pistons, geçen yıl ise Cade Cunningham öncülüğünde normal sezonu 6’ncı sırada tamamlayarak play-off oynayamaya hak kazanmıştı. Pistons bu sezon ise büyük bir sürprize imza atarak normal sezon tamamlanmadan liderliği garantiledi.