Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Adana’daki olağan il kongresine katıldı. Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde düzenlenen kongrede konuşan Destici, hem yerel sorunlara hem de ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasında Adana’da yaşanan sel felaketine değinen Destici, kentte ciddi altyapı sorunları bulunduğunu söyledi. Son yağışların ardından özellikle Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli, Kozan ve Adana merkezde önemli sıkıntılar yaşandığını belirten Destici, afetten etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Altyapı hizmetlerinin belediyelerin sorumluluğunda olduğunu ifade eden Destici, geçmiş dönemden bu yana bazı belediyelerde yürütülen yolsuzluk soruşturmaları nedeniyle hizmetlerin aksadığını savundu. Bu süreçte hukukun devrede olduğunu söyleyen Destici, herkesin yargı kararlarını beklemesi gerektiğini vurguladı.

Nüfus ve aile yapısı vurgusu

Destici konuşmasında Türkiye’de doğum oranlarının düşmesine de dikkat çekti. Çocuk sayısının giderek azaldığını ve nüfus artış hızının yavaşladığını belirten Destici, bu durumun milli güvenlik meselesi haline geldiğini söyledi.

Aile yapısına yönelik tartışmalara da değinen Destici, aile kurumunun korunması gerektiğini ifade ederek toplumun kültürel değerlerinin güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Emekli maaşı için 40 bin TL çağrısı

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerinde son yıllarda en büyük mağduriyetin emeklilerde yaşandığını savunan Destici, maaşlar arasındaki farkın açıldığını söyledi.

2023 yılında en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL, en düşük memur maaşının ise 17 bin TL olduğunu hatırlatan Destici, bugün emeklinin yaklaşık 20 bin TL civarında maaş aldığını, kamuda çalışanların ise 60 bin TL seviyesine ulaştığını ifade etti.

Bu tablo nedeniyle emeklilerin gelirinin göreli olarak düştüğünü belirten Destici, “Adaletin tekrar sağlanması için en düşük emekli maaşının 40 bin TL olması gerekmektedir. Memurlara yapılan zam oranı emeklilere de uygulanmalıdır. Devlet herkese karşı adaletli olmak zorundadır” dedi.

Kongrede tek aday olarak seçime giren mevcut il başkanı Mustafa Polat’ın yeniden seçildiği bildirildi.