İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Aksaray’da katıldığı programda Orta Doğu’daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kentte ilk olarak Aksaray Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hanifi Emre Güler’i ziyaret eden Dervişoğlu, ardından Somuncu Baba Türbesi ile Sadi Somuncuoğlu’nun kabrini ziyaret etti. Dervişoğlu daha sonra partisinin düzenlediği iftar programına katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

“TÜRKİYE BAŞKA ÜLKELERLE KIYASLANAMAZ”

İftar programında konuşan Dervişoğlu, Irak, Suriye ve İran’da yaşanan çatışmaların Türkiye’ye etkileri olabileceğini belirtti. Türkiye’nin güçlü bir devlet geleneğine sahip olduğunu vurgulayan Dervişoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Kimse Türkiye’yi Irak’la, Suriye’yle, İran’la karıştırmasın. Bizi bir ve birlikte tutan bir cumhuriyetin sahibiyiz. Bizi bir ve birlikte tutan milli kimliğe sahibiz.”

“TÜRKİYE GERÇEK SORUNLARLA UĞRAŞAMIYOR”

Konuşmasında iç politikaya da değinen Dervişoğlu, iktidarı eleştirerek Türkiye’nin gerçek sorunlarının geri planda kaldığını savundu.

Dervişoğlu, terörle mücadele ve siyasi süreçlere ilişkin tartışmaların ülkenin gündemini meşgul ettiğini belirterek vatandaşların yaşadığı ekonomik sıkıntıların yeterince konuşulmadığını söyledi.

“DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞINI GÜÇLENDİRECEĞİZ”

Ekonomi politikalarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Dervişoğlu, İYİ Parti’nin iktidara gelmesi durumunda çiftçi ve nakliyecilere yönelik bazı vergi yüklerinin kaldırılacağını ifade etti.

Ulaşım politikalarıyla ilgili hedeflerini de paylaşan Dervişoğlu, demiryolu taşımacılığının güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, “Allah nasip edecek siz de yetki verecekseniz inşallah ülkeyi demir ağlarla öreceğiz” dedi.