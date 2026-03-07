İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, kadınların güven içinde yaşayabildiği, eşit fırsatlara sahip olduğu bir Türkiye hedeflediklerini söyledi.

“KADIN MESELESİ DEMOKRASİ MESELESİDİR”

Müsavat Dervişoğlu, partisinin Kadın ve Aile Politikaları Başkanlığı tarafından Ankara’da düzenlenen “Kadın, Hayat ve Adalet” panelinde konuştu. Dervişoğlu, kadın haklarının yalnızca sosyal bir konu olmadığını, aynı zamanda demokrasi ve insan onuruyla doğrudan bağlantılı olduğunu vurguladı.

Kadınların güven içinde yaşayamadığı bir ülkede adaletten söz edilemeyeceğini belirten Dervişoğlu, Türkiye’de kadın cinayetlerinin hâlâ en ağır toplumsal sorunlardan biri olmaya devam ettiğini söyledi.

“TÜRK KADINI TARİHİN AKIŞINI DEĞİŞTİRDİ”

Türk kadınının tarih boyunca yalnızca toplumun bir parçası olmakla kalmadığını, aynı zamanda tarihsel süreçte önemli roller üstlendiğini ifade eden Dervişoğlu, Türk tarihine bakıldığında kadınların toplumsal ve siyasal hayattaki etkisinin açıkça görülebileceğini dile getirdi.

KADINLARIN EKONOMİK VE SİYASİ GÜCÜNE VURGU

Kadınların yaşam hakkını korumanın devletin temel sorumluluğu olduğunu vurgulayan Dervişoğlu, sorunun sadece güvenlik boyutuyla ele alınamayacağını belirtti.

Kadınların ekonomik hayata katılımının, eğitimde fırsat eşitliğinin ve siyasette temsil gücünün de en az güvenlik kadar önemli olduğunu söyleyen Dervişoğlu şu değerlendirmede bulundu:

“Türkiye’de kadınların iş gücüne katılım oranı hâlâ gelişmiş ülkelerin gerisinde. Kadın girişimciliği yeterince desteklenmiyor, kadın emeği hak ettiği değeri görmüyor. Kadınlara ‘evde kal’ diyen bir anlayış Türkiye’yi büyütemez.”

“KADINLAR GÜÇLENİRSE TÜRKİYE GÜÇLENİR”

Kadınların toplumsal yaşamda güçlenmesinin ülkenin geleceği açısından kritik olduğunu ifade eden Dervişoğlu, İYİ Parti olarak kadınların şiddetten korkmadan yaşayabildiği, eşit işe eşit ücret alabildiği ve siyasette güçlü şekilde temsil edildiği bir Türkiye hedeflediklerini söyledi.

“Kadınların yalnızca hayatta kalmak için değil, eşit ve onurlu bir yaşam sürmek için mücadele etmek zorunda kalmadığı bir Türkiye istiyoruz” diyen Dervişoğlu, kadınların güçlenmesinin yalnızca kadınların değil Türkiye’nin geleceğinin meselesi olduğunu vurguladı.

PANEL OTURUMLARIYLA DEVAM ETTİ

Dervişoğlu, düzenlenen panelin yalnızca sorunları konuşmak için değil, çözüm önerileri geliştirmek açısından da önemli bir fırsat olduğunu belirtti. Program, konuşmaların ardından gerçekleştirilen panel oturumlarıyla devam etti.