Ekonomik kriz ve yüksek enflasyonun arttığı Türkiye'de son dönemde akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlar adeta cep yakıyor.

CHP'li Deniz Yavuzyılmaz, Eşel Mobil Sistemine geçilmesiyle birlikte akaryakıta zam yapılmayarak fiyatların dengede tutulabileceğini duyurdu.

X hesabından paylaşımda bulunan Yavuzyılmaz,

"Tüm araç sürücülerinin dikkatine!

Tüm vatandaşlarımızın dikkatine!

AKP, dünyadaki savaşları gerekçe göstererek devasa bir akaryakıt zammı yapmaya hazırlanıyor!

Oysa ki; Ülkemizde benzin ve motorin fiyatlarının dünyadaki ani dalgalanmalar karşısında zamlanmadan sabit tutulması mümkün!

Peki nasıl?

16 Ocak 2026’da Meclise sunduğum kanun teklifiyle, Eşel Mobil Sistemine geçilmesi durumunda; Akaryakıt pompa fiyatlarının %20’sini oluşturan ÖTV’nin azaltılıp, artırılmasıyla uluslararası petrol fiyatlarındaki değişimlerin dengelenmesi mümkün.

Uluslararası petrol fiyatları artınca ÖTV oranını azaltmak, fiyatlar azalınca da ÖTV’yi artırarak pompa fiyatlarını sabit tutmak mümkün.

Eğer bu yapılmazsa, akaryakıttaki fiyat artışları iğneden ipliğe tüm sektörlerde zincirleme etki yaratacak.

Yeni zam yağmurlarına neden olacak! AKP, krizin yükünü sadece vatandaşa yüklemekten vazgeçmelidir!

Vatandaşı yapılacak olan akaryakıt zamlarından kurtarmak için; Derhal Eşel Mobil Sistemine geçilmelidir! AKP ve MHP milletvekillerinin tek yapması gereken, CHP’nin kanun teklifine ‘evet’ oyu vermektir!" sözlerini sarf etti.