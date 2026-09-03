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Kaynak: AA

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki son 45 mücadelede ilk golü kaydeden tarafın üstünlüğü dikkat çekti. Bu maçların 40’ı Süper Lig, 4’ü Türkiye Kupası ve 1’i TFF Süper Kupa kapsamında oynandı.

Söz konusu karşılaşmalarda öne geçen ekiplerden 26’sı galibiyet elde ederken, 13 mücadele beraberlikle sonuçlandı. İlk golü bulan takım, yalnızca 6 karşılaşmada rakibine mağlup oldu.

ÖNE GEÇEN TAKIMIN YENİLDİĞİ MAÇLAR

Süper Lig'de 2007-2008 sezonunun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan mücadelede Beşiktaş 3. dakikada Bobo ile öne geçse de Fenerbahçe, Devid de Souza ve Semih Şentürk'ün golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda 2011-2012 sezonunda Kadıköy'deki maçta Beşiktaş, Egemen Korkmaz'ın golüyle öne geçmesine rağmen Miroslav Stoch ve Egemen Korkmaz'ın kendi kalesine attığı gollerle 2-1 yenildi.

BJK İnönü Stadı'ndaki son derbide 2012-2013 sezonunda Moussa Sow ile öne geçen Fenerbahçe, Olcay Şahan'ın santrası bile yapılmayan son saniye golüyle rakibine 3-2 mağlup oldu.

Süper Lig'de 2017-2018 sezonunda Vodafone Park'taki karşılaşmada Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncusu Fernandao'nun golüyle öne geçse de Domagoj Vida ve Ricardo Quaresma'nın (2) gollerine engel olamayarak sahadan 3-1 yenik ayrıldı.

Ligde 2022-2023 sezonunda oynanan ve rekabette tarihe geçen müsabakada Fenerbahçe, Kadıköy'de 1-0 öne geçse de siyah-beyazlılar, 10 kişi kalmasına karşın geriden gelerek müsabakayı 4-2 kazandı.

İki takım arasında 2025-2026 sezonunda Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadelede Beşiktaş 2-0 öne geçse de 10 kişi kaldıktan sonra rakibine 3-2 kaybetti.

FENERBAHÇE 24, BEŞİKTAŞ 19 MAÇTA ÖNE GEÇTİ

İki takım arasındaki son 45 karşılaşmada Fenerbahçe 24, Beşiktaş 19 maçta ilk golü atmayı başardı, sadece 2 derbi golsüz sonuçlandı.

Beşiktaş rakibi karşısında öne geçtiği 19 karşılaşmadan 9'unu kazandı. Siyah-beyazlı ekip, ilk golü kaydettiği müsabakalardan 7'sinde eşitliği bozamazken 3 maçı ise puansız tamamladı.

Sarı-lacivertliler ise öne geçtiği maçların 17'sini kazanırken, 4'ünü beraberlikle tamamladı. Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında öne geçtiği 3 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı.