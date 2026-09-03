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Kaynak: AA

Kırmızı-beyazlı takım, ligdeki son galibiyetini geçtiğimiz sezonun 37. haftasında Alagöz Iğdır FK karşısında aldı. Sivasspor, sahasında oynadığı mücadeleyi 2-1 kazanmasının ardından çıktığı altı lig maçında da üç puana ulaşamadı.

Sivas temsilcisi, söz konusu galibiyetin ardından sezonun son haftasında Bandırmaspor’a konuk oldu. Kırmızı-beyazlılar, bu mücadeleden 1-0’lık yenilgiyle ayrıldı.

Yeni sezona Esenler Erokspor’u ağırlayarak başlayan Sivasspor, karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. İkinci haftada ise Metro Holding Kayserispor deplasmanına çıkan ekip, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Üçüncü haftada Manisa FK ile kendi sahasında karşılaşan Sivas ekibi, 2-2’lik beraberlikle bir puan aldı. Dördüncü haftada deplasmanda Batman Petrolspor ile karşılaşan kırmızı-beyazlılar, mücadeleyi 2-1 kaybetti.

Beşinci haftada Mardin 1969’u ağırlayan Sivasspor, rakibiyle 2-2 berabere kalarak galibiyet hasretini bitiremedi.

Ligde geride kalan beş haftada üç beraberlik ve iki yenilgi alan kırmızı-beyazlı ekip, hanesine yalnızca 3 puan yazdırabildi.

Sivasspor, 6. hafta karşılaşmasında deplasmanda Antalyaspor ile mücadele edecek.