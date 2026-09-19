Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Yakıt zammı fırtına başlatabilir: Bu sistem gelmezse her şey daha da pahalanacak

Yakıt zammı fırtına başlatabilir: Bu sistem gelmezse her şey daha da pahalanacak

Motorin fiyatlarının 100 lirayı aşmasının ardından TESK Başkanı Bendevi Palandöken, akaryakıt zamlarının geçici süreyle pompa fiyatlarına yansıtılmaması için Eşel Mobil Sistemi'nin uygulanmasını istedi. Palandöken, zamların enflasyonu da artırdığını söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi / İHA
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Yakıt zammı fırtına başlatabilir: Bu sistem gelmezse her şey daha da pahalanacak - Resim: 1

ABD ile İran arasındaki saldırıların yeniden başlaması ve Ortadoğu'daki enerji tesislerinin hedef alınması, küresel petrol piyasalarında hareketliliği artırdı.

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Yakıt zammı fırtına başlatabilir: Bu sistem gelmezse her şey daha da pahalanacak - Resim: 2

Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin durma noktasına gelmesi ve petrol sevkiyatlarının azalması da fiyatlar üzerindeki yükseliş baskısını artırdı.

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Yakıt zammı fırtına başlatabilir: Bu sistem gelmezse her şey daha da pahalanacak - Resim: 3

Savaş öncesinde yaklaşık 70 dolar seviyesinde bulunan Brent petrolün varil fiyatı, 100 doların üzerinde seyretmeye devam ediyor.

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Yakıt zammı fırtına başlatabilir: Bu sistem gelmezse her şey daha da pahalanacak - Resim: 4

Motorinin litre fiyatına 15 Eylül gecesi yaklaşık 6,5 lira zam yapılmıştı.

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Yakıt zammı fırtına başlatabilir: Bu sistem gelmezse her şey daha da pahalanacak - Resim: 5

Motorine 17 Eylül’de de yaklaşık 4 lira 60 kuruşluk yeni bir zam geldi. Artışın ardından bazı kentlerde motorinin litre fiyatı 100 lirayı aştı.

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Yakıt zammı fırtına başlatabilir: Bu sistem gelmezse her şey daha da pahalanacak - Resim: 6

Güncel fiyatlara göre İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litresi 80,40 lira, motorinin litresi 100,40 lira, LPG'nin litresi ise 34,99 liradan satılıyor.

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Yakıt zammı fırtına başlatabilir: Bu sistem gelmezse her şey daha da pahalanacak - Resim: 7

İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin 80,20 lira, motorin 100,20 lira, LPG ise 34,39 lira seviyesinde bulunuyor.

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Yakıt zammı fırtına başlatabilir: Bu sistem gelmezse her şey daha da pahalanacak - Resim: 8

Ankara'da benzinin litre fiyatı 81,30 lira, motorin 101,50 lira, LPG 35,09 lira olurken İzmir'de benzin 81,60 lira, motorin 101,80 lira, LPG ise 34,99 liradan satılıyor.

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Yakıt zammı fırtına başlatabilir: Bu sistem gelmezse her şey daha da pahalanacak - Resim: 9

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, petrol fiyatlarındaki artışın vatandaşların yanı sıra taksici, dolmuşçu ve kamyoncu esnafını da doğrudan etkilediğini belirtti.

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Yakıt zammı fırtına başlatabilir: Bu sistem gelmezse her şey daha da pahalanacak - Resim: 10

Akaryakıt maliyetlerindeki yükselişin taşımacılık yoluyla ürün fiyatlarına yansıdığını ve enflasyon üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi.

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Yakıt zammı fırtına başlatabilir: Bu sistem gelmezse her şey daha da pahalanacak - Resim: 11

Palandöken, zamların geçici olarak Eşel Mobil Sistemi kapsamında pompaya yansıtılmaması gerektiğini ifade etti.

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Yakıt zammı fırtına başlatabilir: Bu sistem gelmezse her şey daha da pahalanacak - Resim: 12

Palandöken şu ifadeleri kullandı:

"Petroldeki fiyat artışları hem vatandaşı hem de çalışan taksici, dolmuşçu, kamyoncu esnafını mağdur ediyor.”

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Yakıt zammı fırtına başlatabilir: Bu sistem gelmezse her şey daha da pahalanacak - Resim: 13

“Esnafın araçlarıyla getirdiği ürünlerin fiyatlarının artmasına, enflasyonun yükselmesine neden oluyor. Bu suretle mümkün değil fiyatların gerilemesi. Artık biliyorsunuz mevsimin sonuna geldik.”

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Yakıt zammı fırtına başlatabilir: Bu sistem gelmezse her şey daha da pahalanacak - Resim: 14

“Bundan sonraki süreçte bakliyat mevsimi başlayacak. Fiyatların yine biraz daha yükselmesi beklenti içerisinde.”

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Yakıt zammı fırtına başlatabilir: Bu sistem gelmezse her şey daha da pahalanacak - Resim: 15

“Dolayısıyla bunların halledilebilmesi için bu petroldeki zamların Eşel mobil sistemiyle en azından geçici bir süre, vatandaş rahatlayana kadar yansıtılmaması lazım.”

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Yakıt zammı fırtına başlatabilir: Bu sistem gelmezse her şey daha da pahalanacak - Resim: 16

“Yoksa artık benzin pompaları insanlar baktığı zaman, o üç haneli rakamları gördüğü zaman artık dördüncüsü, beşincisi yanına koyulur gibi sanki o petrol aldıkları istasyonlardaki pompaları dikkatlerini çevirmiş vaziyette."

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Yakıt zammı fırtına başlatabilir: Bu sistem gelmezse her şey daha da pahalanacak - Resim: 17

Palandöken, akaryakıt fiyatlarındaki artışın yalnızca ulaşım sektörünü etkilemediğini, petrol ürünleriyle bağlantılı deterjan ve kozmetik gibi ürün gruplarında da maliyetleri artırdığını söyledi.

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Yakıt zammı fırtına başlatabilir: Bu sistem gelmezse her şey daha da pahalanacak - Resim: 18

Taşımacılık maliyetlerindeki yükselişin vatandaşın yanı sıra bu alanda faaliyet gösteren esnaf için de önemli bir yük oluşturduğunu belirten Palandöken, fiyat artışlarının önüne geçilmesi gerektiğini kaydetti.

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Yakıt zammı fırtına başlatabilir: Bu sistem gelmezse her şey daha da pahalanacak - Resim: 19

Toplu taşıma, servis ve kamyon taşımacılığındaki maliyet artışlarının vatandaşın bütçesine yansıdığını dile getiren Palandöken, akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin durdurulmaması halinde enflasyonla mücadelenin ve vatandaşın ekonomik olarak rahatlamasının zorlaşacağını ifade etti.

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