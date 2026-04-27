Türkiye'nin konuştuğu hakem Yasin Kol'un kötü performansı, Levent Tüzemen'i çileden çıkardı. Tüzemen canlı yayında Adalet Bakanı Akın Gürlek'e çağrıda bulundu, "VAR sistemini yönetenleri sorguya almalı" dedi.

Tüzemen, karşılaşmanın ilk yarısında hakem hatalarının zirve yaptığını ifade ederek şunları söyledi:

Galatasaray’ın verilmemiş bir penaltısı var. Adalet Bakanı sayın Akın Gürlek, VAR sistemini yönetenleri sorguya almalı. Bu iş skandal değil, bildiğin katletmek.

"TAKIMA İHANET ETTİLER"

Fenerbahçe’de forma giyen Brezilyalı futbolcular Ederson ve Talisca’yı hedef alan Tüzemen, “Biri kırmızı kart gördü, diğeri penaltı kaçırdı. Takımına ihanet ettiler.” dedi.

"OKAN BURUK TÜRKLERE SIRTINI DÖNMEDİ

Tüzemen, derbide sahaya çıkan yerli oyuncu sayısına dikkat çekti:

Fenerbahçe sadece 1 yerliyle sahaya çıktı. Galatasaray ise 4 yerli oyuncuyla oynadı ve hepsi Milli Takım’da görev yapıyor. Okan Buruk, Türk oyunculara sırtını dönmedi. Derbinin atmosferini her zaman Türk oyuncular farklı bilir.

Tüzemen'in Adalet Bakanı Akın Gürlek'e çağrısı, kamuoyunda büyük yankı buldu.