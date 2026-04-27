Avrupa’da yüksek gelirli iş arayanlar için Kuzey Denizi’nden heyecan verici bir fırsat kapısı aralandı. Norveç merkezli R2A Bemanning AS şirketi, balıkçı gemilerinde görevlendirilmek üzere tecrübe şartı aramaksızın "güverte personeli" alacağını duyurdu.
Aylık 370 bin TL maaşa tecrübesiz işçi aranıyor: Yılın yarısı da tatil
Norveçli bir şirket, balıkçı gemilerinde çalışacak "tecrübesiz" personeller aradığını duyurdu. Aylık 7 bin Euro’ya varan maaş, bir ay çalışıp bir ay ücretli izin yapma imkanı ve tüm masrafların işveren tarafından karşılanması dikkat çekiyor.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Fiziksel dayanıklılığına güvenen adaylar için sunulan şartlar, denizcilik kariyerine sıfırdan başlamak isteyenleri cezbediyor.
İlanın en çok dikkat çeken noktası, sunulan yüksek maaş ve yan haklar. İşe kabul edilen personeli bekleyen mali tablo şöyle:
Aktif çalışma döneminde aylık yaklaşık 7 bin Euro (Güncel kurla yaklaşık 370 bin TL) kazanç imkanı. Personelin izinli olduğu dönemde dahi gelirinin 4 bin 500 Euro seviyesinde devam ettiği belirtiliyor. Gemideki konaklama, yemek ve temel ihtiyaçlar tamamen işveren tarafından karşılanıyor.
Şirket, çalışanlarına dinlenme odaklı bir vardiya modeli sunuyor. "1:1 vardiya sistemi" kapsamında:
Çalışanlar 30 gün boyunca denizde aktif görev yapıyor. Ardından 30 gün boyunca tam zamanlı ücretli izin kullanıyor. Bu model sayesinde yılın tam 6 ayı izinli geçirilmiş oluyor.
Denizcilik tecrübesi olmayanlar için büyük bir şans tanıyan ilanda, adaylardan özel bir sertifika veya geçmiş deneyim beklenmiyor.
Gerekli tüm temel eğitimler şirket tarafından sağlanıyor. Fiziksel dayanıklılık, disiplinli çalışma ve ekip ruhu ön planda. İngilizce veya Norveççe bilen adaylar öncelikli değerlendiriliyor.
Balıkların ayrıştırılması, ağ hazırlığı, yükleme-boşaltma ve gemi düzeninin korunması gibi fiziksel güç gerektiren görevler icra ediliyor.
Özellikle yurt dışında çalışarak kısa sürede yüksek birikim yapmak isteyen Türk adaylar için bu ilan, alternatif ve kazançlı bir rota olarak öne çıkıyor.